1:0-Erfolg

Torsten Frings holte bei seinem Cheftrainer-Debüt in einem Testspiel mit Darmstadt 98 einen Sieg.

09.01.2017 San Pedro del Pinatar. Erstes Spiel, erster Sieg: Das Cheftrainer-Debüt von Torsten Frings war erfolgreich. Sein neuer Club SV Darmstadt 98 bezwang den Drittligisten SC Preußen Münster mit 1:0 (0:0).

Im spanischen San Pedro de Pinatar schoss der eingewechselte Antonio Colak (85. Minute) den späten Siegtreffer. Vor allem nach der Halbzeit geriet der Bundesligist allerdings auch einige Male unter Druck und lief in Konter.

Peter Niemeyer musste bereits nach knapp einer halben Stunde ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Schlag auf den rechten Oberschenkel. "Das ist ein muskuläres Problem. Da hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist", sagte Frings. Zudem wurde "Lilien"-Kapitän Aytac Sulu mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt. "Er ist schon ganz vernarbt im Gesicht, da kommt es auf eine Narbe mehr oder weniger auch nicht an", sagte Frings.

Der Tabellenletzte der Bundesliga hatte den früheren Nationalspieler Frings Ende Dezember als Nachfolger für den beurlaubten Norbert Meier verpflichtet. Für Frings ist es die erste Station als Chefcoach. Der Erstligist bestreitet am 11. Januar im Trainingslager in der Region Murcia ein zweites Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk. (dpa)