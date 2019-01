Vertrag bis 2022

09.01.2019 Darmstadt. Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat den isländischen Nationalspieler Victor Pálsson verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, erhält der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Juni 2022.

Pálsson kommt vom FC Zürich, für den er 59 Spiele absolvierte. Vor seiner Zeit in Zürich spielte Pálsson unter anderem für die New York Red Bulls und die U23 des FC Liverpool. Pálsson zählt aktuell zum Kader der isländischen Nationalmannschaft und kam bislang in zehn Länderspielen zum Einsatz. (dpa)