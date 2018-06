Mit Kaufoption

28.06.2018 Darmstadt. Darmstadt 98 leiht den Innenverteidiger Marcel Franke vom englischen Zweitligisten Norwich City aus. Die Hessen sicherten sich für den 25-Jährigen zudem eine Kaufoption, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

Über die Vertragsdetails sei zwischen den Clubs Stillschweigen vereinbart worden. "Marcel Franke ist ein körperlich robuster und kopfballstarker Spieler, der bereits Zweitliga-Erfahrung mitbringt", sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster. "Wir sind überzeugt, dass er seinen Teil zu einer sportlich stabileren Saison beitragen kann."

In der abgelaufenen Rückrunde war Franke von Norwich City an Dynamo Dresden ausgeliehen, wo er in insgesamt 16 Pflichtspielen über die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand. Weitere Stationen waren von 2013 bis 2015 der Hallesche FC sowie anschließend die SpVgg Greuther Fürth. Für die Franken bestritt der Rechtsfuß zwischen 2015 und 2017 insgesamt 53 Zweitliga-Partien und vier Begegnungen im DFB-Pokal, ehe er sich im vergangenen Sommer Norwich City anschloss. (dpa)