Vertrag bis 2021

02.09.2019 Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich mit dem serbischen Stürmer Ognjen Ozegovic vom Europa-League-Teilnehmer Partizan Belgrad verstärkt.

Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 bei den Südhessen. Ozegovic bestritt insgesamt 38 Spiele für Serbiens Nachwuchsteams und debütierte 2016 in der Nationalmannschaft, in die er seither aber nicht mehr berufen wurde. In der vergangenen Saison war der Mittelstürmer an den russischen Erstligisten Arsenal Tula ausgeliehen. (dpa)