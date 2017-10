Fan-Fehlverhalten

27.10.2017 Frankfurt/Main. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger 100 000 Euro Strafe bezahlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, hat der Verein dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt. Es ist somit rechtskräftig.

Wegen der Geldstrafe hat der DFB-Kontrollausschuss seine Ermittlungen wegen Vorfällen beim Ligaspiel in Freiburg am vorigen Sonntag und beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Mittwoch eingestellt. Gegen den FC hatten Hertha-Anhänger ein Schmäh-Plakat mit dem Ausspruch "Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine" gezeigt. Damit wurden die Opfer der massiven Übergriffe auf Frauen vor dem Kölner Dom in der Silvesternacht 2015 verhöhnt.

Beim Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals bei Hansa Rostock (2:0) hatten Zuschauer im Hertha-Block mehrmals Pyrotechnik gezündet und diese teilweise auf den Rasen und in den Zuschauerbereich der Rostocker geschossen. Schiedsrichter Robert Hartmann hatte deshalb die Partie in der zweiten Halbzeit zweimal unterbrochen. (dpa)