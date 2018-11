Kein "Schwarz und Weiß" mehr

Bonn. Zwölf Jahre lang wurde "Schwarz und Weiß" von Oliver Pocher nach den Toren des DFB-Teams gespielt. Beim Spiel gegen die Niederlande klang nun erstmals ein neuer Song als Torhymne.

Von Alexander Hertel, 20.11.2018

Eine Sache hat sich bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seit zwölf Jahren nicht geändert. Schießt die DFB-Elf ein Tor, erklingt das Lied "Schwarz und Weiß" von Oliver Pocher. So war es zumindest bis Montagabend. Mit dem 1:0 durch Timo Werner im Spiel gegen die Niederlande in Gelsenkirchen endete diese Ära. Im Anschluss an den Treffer in der 9. Minute war eine andere andere Torhymne zu hören, die Stadionregie spielte das Lied "Chöre" von Mark Forster. Auch nach dem zweiten Treffer durch Leroy Sane erklang Mark Forster.

Oliver Pocher nimmt die Absetzung seines Hits zur Heim-WM 2006 gelassen. "Ich bin stolz mit 'Schwarz und Weiß' musikalisch ein Teil der letzten 12 Jahre der Nationalmannschaft gewesen zu sein." Es sei ein "absolutes Highlight" gewesen, "diesen Song im Maracana nach Schlusspfiff im Stadion zu hören und ihn auf der Fanmeile vor Hunderttausenden live zu performen", schreibt Pocher auf Twitter. Der DFB selbst hat sich zur neuen Tormusik noch nicht geäußert.

Ich bin stolz mit „Schwarz und Weiß“ musikalisch ein Teil der letzten 12 Jahre des @DFB_Team gewesen zu sein, mit dem absoluten Höhepunkt diesen Song im Maracana nach Schlusspfiff im Stadion zu hören und Ihn auf der Fanmeile vor Hunderttausenden von Fans LIVE zu performen! pic.twitter.com/1ZoSwjqWyJ — Oliver Pocher (@oliverpocher) 20. November 2018

In dem sozialen Netzwerk löste der Wechsel der Torhymne gemischte Reaktionen hervor. Während einige einen Schritt zum von DFB erklärten "Neuanfang" und "Umbruch" sehen, finden andere an dem neuen Song wenig Gefallen.

Habe ich das richtig gehört, dass da kein Pocher lief nach dem Tor? Das wäre ein großer Schritt zum Neuanfang. #GERNED — Sebastian Weßling (@fluestertweets) 19. November 2018

Von Oliver Pocher zu Mark Forster ist auch irgendwie wie von Pest zu Cholera #GERNED — SchmackoFatz (@Schmacko_Fatz) 19. November 2018

Stillstand, der: Wenn aus den Boxen plötzlich Mark Forster statt Oliver Pocher plärrt. — exilborusse (@exilborusse_) 19. November 2018