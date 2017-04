Unsportliches Verhalten

25.04.2017 Frankfurt/Düsseldorf. André Hoffmann vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens für eine Partie gesperrt worden. Das teilte der DFB mit.

Der Abwehrspieler war in der Begegnung am vergangenen Freitag mit dem FC St. Pauli (1:3) von Schiedsrichter Benedikt Kempkes in der 82. Minute des Feldes verwiesen worden. Hoffmann und die Fortuna haben dem Urteil zugestimmt. (dpa)