Eine Woche Marbella

Martina Voss-Tecklenburg weilt für eine Woche mit den DFB-Frauen in einem Trainingslager in Spanien. Foto (Archiv): Carmen Jaspersen

14.01.2019 Marbella. Die neue Bundestrainerin der Frauen, Martina Voss-Tecklenburg, hat die Fußball-Nationalspielerinnen zum ersten Lehrgang im WM-Jahr empfangen.

Die 30 Spielerinnen, die am einwöchigen Trainingslager in Spanien teilnehmen, sind am 14. Januar wohlbehalten auf dem Flughafen in Malaga gelandet. Von da ging es mit dem Bus die rund 50 Kilometer weiter nach Marbella.

"Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht. Wir haben alles vorbereitet, so dass wir loslegen können und aus meiner Sicht einen guten Start haben werden", sagte die 51 Jahre alte DFB-Trainerin, die bereits am Vortag nach Spanien gereist war.

Ihrer erste Aufgabe sieht Voss-Tecklenburg darin, die Spielerinnen "richtig kennenzulernen" und viele Gespräche zu führen. Zudem stehen im ersten Vorbereitungslehrgang für die Weltmeisterschaft vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich zahlreiche intensive Trainingseinheiten an. (dpa)