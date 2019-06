WM in Frankreich

26.06.2019 Rennes. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss ihr WM-Viertelfinale gegen Schweden gewinnen, um die Chance auf die Olympia-Teilnahme im kommenden Jahr zu wahren. Europa hat bei den Sommerspielen 2020 drei Startplätze, die an die drei besten Teams des Kontinents bei der Fußball-WM gehen.

Durch den Achtelfinal-Sieg der Niederlande gegen Japan (2:1) am Mittwochabend kommt es in der nächsten Runde des Turniers gleich zu drei rein-europäischen Duellen.

Vor dem Spiel der DFB-Auswahl gegen Schweden treffen ebenfalls am Samstag die Niederlande auf Italien. Bereits am Donnerstag spielt England gegen Norwegen. Die Engländerinnen würden - sofern qualifiziert - im Gegensatz zu früheren Sommerspielen diesmal an Olympia teilnehmen. Bedingung hierfür war eine Einigung mit den Verbänden aus Schottland, Wales und Nordirland, die England als möglichen alleinigen Vertreter Großbritanniens akzeptierten.

Erstmals stehen bei einer Frauen-WM gleich sieben Teams aus Europa im Viertelfinale. Sollte Gastgeber Frankreich seine Partie gegen die USA am Freitag nicht gewinnen, wären die drei europäischen WM-Halbfinalisten in Tokio dabei. Setzt sich die Équipe tricolore gegen die favorisierten Amerikanerinnen durch, würden die Olympia-Tickets an die Sieger der Halbfinals und den Gewinner des Spiels um Platz drei vergeben werden. 2016 hatte Deutschland in Rio die Goldmedaille gewonnen. (dpa)