Verletzungen

10.07.2018 Westerwald. Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf seine beiden ehrfahrendsten Profis Oliver Fink und Adam Bodzek verzichten.

Wie der Club mitteilte, haben sich beide Akteure im Trainingslager am Wiesensee im Westerwald verletzt. Kapitän Fink zog sich einen Faserriss in der Wade zu und klagt zudem über Probleme an der Achillessehne. Bodzek pausiert wegen einer Rippenfraktur aus dem Testspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal am 6. Juli Nach Angaben des Clubs fallen beide Spieler bis auf weiteres aus. (dpa)