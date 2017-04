Neuer im Aufbautraining

05.04.2017 München. Douglas Costa ist beim FC Bayern zurück auf dem Trainingsplatz. Der Brasilianer absolvierte in München mit den beim 0:1 in der Fußball-Bundesliga in Hoffenheim nicht in der Startelf eingesetzten Profis große Teile der öffentlichen Einheit.

Nach seiner Knieverletzung machte der 26 Jahre alte Flügelspieler damit einen weiteren Schritt Richtung Comeback. Trainer Carlo Ancelotti rechnet mit Costa für das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Im Viertelfinal-Hinspiel sind die Münchner am 12. April Gastgeber für die Königlichen, das Rückspiel findet sechs Tage später statt.

Manuel Neuer und Thomas Müller befinden sich weiterhin im Aufbautraining. Die Weltmeister arbeiteten ebenso wie die Startspieler vom Dienstag individuell im Leistungszentrum. (dpa)