31-Jähriger aus Herne

05.09.2018 Herne. Ein Tipper aus Herne darf sich nach seinen Bundesliga-Tipps über 250.000 Euro freuen. Der 31-Jährige musste jedoch bis in die Nachspielzeit zittern.

Ein Tipper aus Herne hat am vergangenen Samstag bei der Vorhersage der Ergebnisse in der Fußball-Bundesliga einen Volltreffer gelandet. Mit einem Euro Einsatz räumte der 31-Jährige bei Tipico den Rekordgewinn von 250.000 Euro ab. Er hatte alle Bundesligaspiele am Samstagnachmittag richtig vorhergesagt.

Allerdings musste der Tipper beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (1:2) lange Zeit zittern. Erst das Freistoß-Tor von Milot Rashica (90.+6) zum 2:1 in der Nachspielzeit bescherte ihm das richtige Ergebnis in dieser Partie. (SID)