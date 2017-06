14.06.2017 Braunschweig. Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Robin Becker von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger erhält nach Angaben des Clubs einen Vertrag bis 2020.

Becker wurde in der Bayer-Jugend ausgebildet und war zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Der U20-Nationalspieler kam auf sieben Einsätze in der 2. Liga. (dpa)