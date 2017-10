Leverkusen. Bayer Leverkusen feierte zuletzt zwei Siege mit neun Toren in drei Tagen und geht mit viel Selbstbewusstsein ins Derby gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr). Nationaltorwart ist überzeugt von der Qualität der Werkself und traut ihr auch die Champions League zu.

Von Gregor Derichs, 27.10.2017

Mit dem Schwung von zwei Siegen mit neun Toren in drei Tagen geht Bayer 04 Leverkusen in das Derby gegen den 1. FC Köln. Das Selbstbewusstsein hat sich deutlich verbessert, wie Bernd Leno deutlich macht. Der Torwart ist grundsätzlich so überzeugt von seiner Mannschaft, dass er vor dem Duell gegen den Tabellenletzten plötzlich wieder große Ziele ausspricht: „Mit unserer Qualität ist auch die Champions League durchaus möglich“, erklärte der 25-Jährige dem „Kicker“, schränkte aber ein: „Wir müssen es aber vom Kopf her schaffen, die richtige Mentalität zu zeigen.“

Nach den Zweifeln am wahren Leistungsvermögen, die bis vorige Woche bestanden, hat die Werkself mit dem 5:1 in Gladbach ein Ausrufezeichen in der Bundesliga gesetzt und dieses durch das 4:1 gegen das Zweitliga-Topteam Union Berlin im Pokal fett unterlegt. Als Tabellenneunter mit zwölf Punkten ist der vierte Platz, der in die Königsklasse führt, bei einem Rückstand von vier Zählern nicht weit entfernt.

Trainer Heiko Herrlich sind solche Rechnungen ziemlich gleichgültig. Sein Fokus liegt ganz auf der Partie gegen den 1. FC Köln, der sportlich am Abgrund steht und in dieser Woche durch die plötzliche Trennung von Manager Jörg Schmadtke erschüttert wurde. Die in der Bundesliga sieglosen Domstädter, die lediglich drei Tore in neun Spielen erzielten, ziehen aus dem 3:1 im Pokal am Mittwoch aber die Hoffnung auf eine Wende zum Guten.

Herrlich kennt die Situation

Herrlich warnt dennoch vor dem Gegner, der viele Spiele unglücklich verlor und für den auch die Europa League mit drei Niederlagen in drei Spielen ein Trauerspiel wurde. Der Bayer-Trainer verlangt Konstanz auf hohem Niveau von seinem Team, das aktuell immerhin schon seit vier Spielen (zwei Siege, zwei Remis) ungeschlagen ist – eine Serie, die es in der gesamten vorigen Saison nie gab.

Herrlich kennt die Situation einer Aufholjagd sehr genau von seinem Job bei Jahn Regensburg in der vorigen Drittliga-Spielzeit: Nach 14 Spieltagen stand er mit den Bayern auf dem 15. Platz, landete aber am Saisonende noch auf Rang drei und führte zurück in 2. Liga. Leno pries nun die Qualitäten des Trainers. Der 45-Jährige sei sehr präzise in der Analyse und exakt in der Fehlerkorrektur im Training. „Ein wichtiger Punkt ist zudem, wie er mit der Mannschaft umgeht“, sagte Leno. „Sehr ehrlich, sehr direkt, konsequent“, sei er. Herrlich stelle nach Trainingsleistungen auf. „Wenn du im Training Gas gibst, wirst du belohnt. Niemand weiß sicher, dass er spielt.“

Gegen Union Berlin bekam Herrlich die Bestätigung, dass er gute Alternativen in seinem Kader hat. Karim Bellarabi, Admir Mehmedi und Benjamin Henrichs kamen wieder mal zum Einsatz. Als Sven Bender mit einer Verhärtung im Oberschenkel zur Halbzeit ausgewechselt wurde, bewährte sich der eingewechselte Panos Retsos als Innenverteidiger. Herrlich hofft für das Derby noch auf den Einsatz von Kevin Volland, der im Pokal wegen seiner in Gladbach erlittenen Bänderverletzung fehlte, und auf Sven Bender. „Ich bin bei beiden optimistisch“, erklärte Herrlich.