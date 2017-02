30-Jährige fällt lange aus

17.02.2017 München. Die Fußballfrauen des FC Bayern München müssen einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Olympiasiegerin Simone Laudehr muss wegen eines Risses des vorderen Syndesmosebandes sowie des Außenbandes im linken Sprunggelenk eine lange Pause einlegen.

"Es ist zu befürchten, dass die Saison für sie abzuhaken ist", sagte Trainer Thomas Wörle auf der Internetseite des Vereins. "Sie war topfit und hat richtig gut gespielt. Mit ihrer Erfahrung wird sie uns in den Englischen Wochen mit den K.o.-Spielen besonders fehlen."

Die 30-Jährige war als Aktivposten vorgesehen, auch für das Viertelfinale in der Champions League gegen das starke Team von Paris St. Germain. Laudehr hatte sich die Verletzung bei der Rückrunden-Generalprobe gegen Slavia Prag (3:0) zugezogen. Auch Bundestrainerin Steffi Jones wird fünf Monate vor der EM die nächste Verletzung der 99-maligen Nationalspielerin bedauern.

Die Bayern starten an diesem Samstag (12.00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg in die Bundesliga-Rückrunde. In der Tabelle belegt der Meister aus Münchner mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Potsdam den dritten Rang. (dpa)