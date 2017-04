"Alles gut" bei Lewandowski

07.04.2017 München. Manuel Neuer muss wie erwartet weiter pausieren. Wie Thomas Müller soll der Welttorhüter im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid aber wieder dabei sein. Auf seinen besten Torjäger baut der FC Bayern schon gegen Borussia Dortmund.

Die verletzten Fußball-Weltmeister Manuel Neuer und Thomas Müller fehlen dem FC Bayern München wie erwartet auch im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Das Duo arbeitet weiter an einem Comeback im Champions-League-Duell mit Real Madrid.

"Ich denke, am Sonntag können sie mit der Mannschaft trainieren", sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Spitzenspiel gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr). Voll einsatzfähig sei dagegen Torjäger Robert Lewandowski. "Lewandowski ist in einer guten Verfassung, er ist fit, hat kein Problem. Er hat viel Selbstvertrauen - alles gut", sagte der italienische Coach.

Nach einer Fußoperation in der vergangenen Woche will Ancelotti bei Neuer "kein Risiko" eingehen. Der Welttorhüter liege im Plan und habe am Freitag auch mit individuellem Training begonnen. "Aber für Samstag ist es ein bisschen früh", erklärte Ancelotti. Er vertraut wie gegen Augsburg (6:0) und Hoffenheim (0:1) auf Sven Ulreich im Tor. Zurück im Kader ist Douglas Costa nach seiner Knieverletzung.

Vor dem Topspiel rühmte Ancelotti Dortmund als "eine der besten Mannschaften in Europa". "Wir wollen gewinnen. Und wir brauchen die beste Leistung und die beste Aufstellung", sagte der italienische Starcoach. Ancelotti berücksichtigt aber auch das Real-Spiel in seinen Planungen. Jerôme Boateng wird in der Abwehr beginnen. Ob Mats Hummels oder Javi Martínez als Nebenmann in der Innenverteidigung aufläuft, ließ Ancelotti offen. Der Geschonte werde gegen Real in der Startelf auflaufen, verriet Ancelotti.

Psychologisch kommt der Partie des Spitzenreiters gegen den Tabellenvierten Dortmund vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Mittwoch eine besondere Bedeutung zu. "Wenn wir gut gegen Dortmund spielen, ist unser Selbstvertrauen gegen Real Madrid besser", sagte Ancelotti. (dpa)