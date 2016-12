Bayer Leverkusen

23.12.2016 KÖLN. Die Stimmung bei den Leverkusenern schwankte nach dem Derby zwischen Erleichterung, Zufriedenheit und Angriffsankündigungen. Sportchef Rudi Völler wiederholt seine Kritik, stellt sich aber vor Trainer Roger Schmidt.

Zwar hatte man sich insgeheim in Köln mehr erhofft als das 1:1, aber angesichts des Rückstands und der Konterstärke des FC waren alle Beteiligten nach dem Ausgleichstreffer von Wendell zufrieden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil dieser eine Punkt auf der Habenseite für den erhofften Weihnachtsfrieden sorgte und zu einem versöhnlichen Jahresausklang führte.

„Das war ein guter Abschluss“, meinte deshalb auch Trainer Roger Schmidt, der seinen Spielern attestierte, aggressiver, laufstärker und fokussierter aufgetreten zu sein als in den Spielen zuvor.

Wie angespannt die Situation zwischen der 1:2-Heimpleite gegen Ingolstadt drei Tage zuvor und dem Nachbarschaftsduell war, verdeutliche Rudi Völler nach der Partie. „Die zwei Tage zwischen den Spielen waren nicht einfach. Die Kritik an seiner Person hat unseren Trainer schon getroffen. Er ist auch nur ein Mensch“, meinte der Bayer-04-Sportchef mit Blick auf Roger Schmidt.

Selten hatte der Mann aus dem Sauerland angesichts der zuletzt schwachen Auftritte seiner Mannschaft so massiv in der medialen und erstmals auch öffentlichen Kritik gestanden wie vor dem Derby. Von Rudi Völler gab es dazu keine Beschönigungen, auch er kritisierte am Mittwochabend nochmals die wechselhaften Leistungen: „Wir haben teils schlecht gespielt und hatten die Punkte, von denen wir viele weggegeben haben, nicht verdient.“

Gleichzeitig aber stellte er sich vor seinen Trainer. In Köln verwies er auf Erfolge in der Vergangenheit („Wir sind mit ihm Vierter und Dritter in der Bundesliga geworden und jetzt ins Achtelfinale der Champions League eingezogen“) und blickte nach vorne: „Wir können es besser. Dieses 1:1 war ein kleiner Anfang.“ Dem Team mit seinen jungen Spielern gehöre die Zukunft. „Ich kann versprechen, dass wir in der Rückrunde Gas geben!“

Damit es wie in der Vorsaison wieder eine erfolgreiche zweite Serie wird, müsse man sich im Trainingslager im Januar in Florida bestens vorbereiten, meinte Hakan Calhanoglu. Der Stürmer leitete einerseits den Angriff zur Kölner Führung ein, tat andererseits aber viel für das Offensivspiel der Leverkusener. „In Orlando müssen wir vieles ändern. Wenn wir in der Rückrunde unser Spiel durchziehen wollen, muss jeder mitziehen. Wenn der eine oder andere Spieler nicht mitmacht, funktioniert das System nicht“, sah Hakan Calhanoglu die Schuld an der bisherigen Misere auf der Spielerseite. Er sei überzeugt, dass das Trainerteam um Roger Schmidt alles dafür tun werde, damit es wieder aufwärts geht.

Das glaubt auch Völler, weshalb er dem Trainer den Rücken stärkte. Gleichzeitig stellte er in dem Zusammenhang die bisherigen sieben Trainerentlassungen in der Bundesliga in Frage. Er verstehe die Hysterie nicht und wolle sich – wenngleich auch Bayer 04 in der Vergangenheit Trainer entlassen habe – nicht daran beteiligen. (Joachim Schmidt)