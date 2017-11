Bayer Leverkusen

LEVERKUSEN. Leverkusens starker Neuzugang Leon Patrick Bailey stammt von der Karibikinsel und gehört inzwischen zu den Topspielern der Werkself. Auch im Spiel am Samstag in Frankfurt will er eine entscheidende Rolle spielen.

Von Gregor Derichs, 25.11.2017

Jamaika? Findet man bei Bayer 04 Leverkusen gut! Allerdings weniger aus Gründen deutscher Innenpolitik, eher aus Sicht des internationalen Transfergeschäfts. Denn Leon Patrick Bailey, in Kingston/Jamaika geboren und im vorigen Winter vom KRC Genk verpflichtet, gehört inzwischen konstant zu den besten Spielern der Werkself. Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) soll der 20-Jährige im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt eine entscheidende Rolle spielen, damit Bayer die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage fortsetzen kann. Allerdings hat die Eintracht, die als eine der positiven Überraschungen der Liga auftritt, fast eine ebenso gute Bilanz vorzuweisen.

Die körperlich robuste, kampfstarke Mannschaft ist seit sechs Spielen ungeschlagen und befindet sich als Siebter auf dem Sprung in die Champions-League-Ränge.

Beim 2:2 gegen Leipzig am vorigen Wochenende schoss der als Außenstürmer ausgebildete Bailey sein viertes Saisontor, nachdem er gegen Köln mit seinem Siegtreffer zum 2:1 und in Schalke mit dem 1:1-Ausgleichstor für die Ausbeute von vier Punkten verantwortlich war. Doch das Erstaunliche seines Auftritts gegen die „Roten Bullen“ war, dass er im 3-4-3-System erstmals im defensiven linken Mittelfeld agierte und damit bei gegnerischen Angriffen die Funktion des Außenverteidigers übernehmen musste. Bailey erledigte dies total überzeugend. Eine Monstergrätsche gegen Marvin Compper unterstrich besonders, dass er offenbar auch ein gutes Abwehrverhalten intuitiv beherrscht. Logischerweise konnte er in der Offensive weniger Akzente setzen. Aber die Rolle anzunehmen, die ihm Trainer Heiko Herrlich aufgetragen hatte, war für Bailey kein Problem: „In der ersten Hälfte habe ich mehr verteidigt als gestürmt. Es war nicht ganz leicht, weil es für mich eine ungewohnte Position war, aber um der Mannschaft zu helfen, muss man alles tun“, sagte er.

Er war stark daran beteiligt, dass Bayer 04 nach dem Platzverweis für Benjamin Henrichs enorm viel nach vorn arbeitete und großen Kampfgeist zeigte. „Wir waren auch mit zehn Mann so stark, dass die Leipziger nicht viele Chancen rausgespielt haben. Unsere Entwicklung geht in die richtige Richtung“, erklärte Bailey.

Tatsächlich wirkt das Team, als würde es unter Herrlich immer gefestigter. Ein Punkt reichte aber nicht, um als Tabellenneunter in direkten Kontakt mit der Spitze zu treten. Wie gut die Leistung jedoch war, zeigte sich indirekt am Dienstag, als Leipzig in der Champions League beim AS Monaco mit einem 4:1 auftrumpfte. Bayer hatte, auch dank Bailey, die Offensivpower der Sachsen gestoppt.

Auch in Frankfurt könnte Bailey von Herrlich wieder für die Mittelfeld-Aufgabe vorgesehen sein, denn mit Wendell (fünfte Gelbe Karte) und Henrichs (Rotsperre), der gar nicht in Tritt kommt, fehlen Spieler, die für die linke Seite in einer Viererkette infrage kämen. Ein von Defensivaufgaben befreiter Bailey wäre jedoch wertvoll, um kreative Offensivakzente zu setzen, die es gegen ein Team braucht, das bisher erst zwölf Gegentore kassierte (Bayer 18).

Die eigentlichen Stärken des Karibik-Kickers sind, dass er pfeilschnell und dribbelstark ist. Auch in seiner Heimat wissen sie das. Aber was Jamaika betrifft, sind die Leverkusener auch deswegen froh, dass Bailey noch immer nicht in der Nationalelf seines Landes, bei den Reggae-Boys, spielen will. Die langen Abwesenheiten für Länderspiele gibt es bei ihm nicht. Das ist gut, denn Bailey war in Belgien auch bekannt für seinen Hang zu Eskapaden.