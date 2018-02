Leverkusen. Bayer Leverkusen hat seinen Cup-Fluch gegen Werder Bremen in einem packenden Spiel gebrochen. Erstmals seit neun Jahren steht der Verein wieder im Halbfinale des DFB-Pokals.

Von Martin Sauerborn, 06.02.2018

Es gibt schon merkwürdige Serien. So wie die mit Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen: Sechs Mal haben sich die beiden Fußball- Bundesligisten im DFB-Pokal seit 1976 duelliert, sechs Mal sind die Werderaner als Sieger vom Platz gegangen. Zuletzt 2016 im Viertelfinale mit einem 3:1 in der BayArena und besonders nachhaltig 2009 im Finale von Berlin, als ein gewisser Mesut Özil das entscheidende 1:0 markierte. Ein Fest für Bremer und Statistiker so eine Bilanz, aber ein Albtraum für die Leverkusener. Seit Dienstagabend 23. Uhr sind schwarze Serie und Bayer-Albtraum Geschichte. Durch einen Treffer und einen Assist von Joker Karim Bellarabi rang die Werkself Werder im Viertelfinale mit 4:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung nieder und zog erstmals seit neun Jahren wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals ein.

Für Heiko Herrlich spielt der DFB-Pokal eine herausragende Rolle. Daran ließ der Bayer-Coach im Vorfeld des Viertelfinals keine Zweifel aufkommen und dokumentierte seine Entschlossenheit in der Aufstellung. Beim 0:0 in Freiburg hatte Herrlich Kapitän Lars Bender, Kevin Volland und Julian Brandt geschont, am Dienstag startete das Trio wieder. Es gibt eben keinen kürzeren Weg zu einem nationalen Titel als den DFB-Pokal. Für die Bremer ist die Strecke nicht länger und so rief auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel die maximale Motivation bei seiner Mannschaft aus. Die breite Brust der Gäste war nach dem 2:1 auf Schalke und angesichts der makellosen Pokalbilanz gegen die Werkself zunächst ein gutes Stück ausgeprägter als die des Tabellenzweiten der Bundesliga.

Die passend zur Witterung in schneeweiß auflaufenden Bremer attackierten Bayer sofort mit einer Vehemenz, die die Hausherren komplett überforderte. Wie Jonathan Tah, der nach nur 125 Sekunden so ungeschickt in einen Zweikampf mit Max Kruse ging, dass Schiedsrichter Marco Fritz auf Strafstoß entscheiden musste. Der Gefoulte trat selber an und schon führte Werder (4.). Überhaupt Kruse: Der Nationalspieler war Dreh- und Angelpunkt im agilen Bremer Gefüge und ließ sich immer wieder geschickt auf die Zehn fallen, um die Bälle zu verteilen. Nachdem Bayers Shooting-Star Leon Bailey mit einem Kopfball-Kunststück an Torwart Jiri Pavlenka gescheitert war (5.), nutzte Kruse einen Zusammenstoß von Kai Havertz und Kevin Volland im Mittelfeld, schnappte sich die Kugel und passte auf Aron Johansson.

Der US-Isländer lupfte über Bernd Leno hinweg und der lautstarke Werder-Anhang durfte früh zum zweiten Mal jubeln (7.).Die aggressiven Hansestädter lockerten ihren Griff nicht, hätten durch Johansson zum 3:0 treffen (11.) und nach Ellbogenschlag von Charles Aranguiz gegen Kruse einen zweiten Elfer kriegen können (14.).

Leverkusen benötige seine Zeit, um sich etwas zu sortieren. Immer wieder verfingen sich Havertz, Julian Brandt und Bailey im engen Netz der Bremer. Bayer brauchte mehr Ball- und Passsicherheit, um sich dem Pressing der Kohfeldt-Elf zu entziehen. Wie in der 31. Minute, als sich die Gastgeber zum ersten Mal schnell befreiten und Volland Dominik Kohr per Doppelpass freispielte. Kohr lief durch und bediente Brandt, der aus sechs Metern zum 1:2 einschob. Das bessere Team aber blieb Werder. Johansson verpasste knapp (37.) und Florian Kainz prüfte zweimal die Extraklasse von Leno ab (38./39.).

Zwei starke und wichtige Paraden, denn so genügte Bayer nach der Pause eine Aktion, um auszugleichen. Für die war Julian Brandt zuständig. Der Ex-Bremer bekam 20 Meter vor dem Tor von Lars Bender den Ball und schlenzte ihn mit rechts zum 2:2 in den rechten Winkel (55.). Der Ausgleich konnte die Bremer mental aber nicht brechen. Das Kampfspiel wogte nun zwischen den Strafräumen hin und her: Weil aber nichts Entscheidendes mehr passierte, ging es in die Verlängerung. Hier klatschte ein Bailey-Freistoß an den Pfosten (102.), bevor der Jamaikaner Glück hatte und nach einer Rudelbildung mit Gelb davon kam. Dann wechselte Herrlich mit Bellarabi das Glück ein, denn der Joker traf nach Kopfballvorlage des ebenfalls eingewechselten Lucas Alario aus spitzem Winkel zur Entscheidung (111.) und legte dann Kai Havertz noch das 4:2 auf (118.) .

Leverkusen: Leno; L. Bender (79. Henrichs), Tah, S. Bender, Wendell (113. Retsos); Kohr (108. Bellararbi), Aranguiz; Brandt (101. Alario), Bailey; Havertz; Volland. – Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, M. Eggestein (113. Langkamp), Delaney; Junuzovic, Kainz (91. Belfodil), Kruse, Johansson (46. Rashica). – SR.: Fritz (Korb). Zuschauer: 25653. – Tore: 0:1 Kruse (Foulelfmeter), 0:2 Johannson (7.), 1:2 Brandt (31.), 2:2 Brandt (55.), 3:2 Bellarabi (111.), 4:2 Havertz (118.). – Gelbe Karten: Wendell, Kohr, Bailey; Gebre Selassie, Veljkovic, Augustinsson, Eggestein..