Bayer Leverkusen gegen Schalke

Leverkusen. Auf Schalke baut Leverkusen an diesem Freitag auf seinen 52,5-Millionen-Euro-Sturm. Doch manch ein Spieler pocht bereits darauf, auf dem Boden zu bleiben.

Von Gregor Derichs, 28.09.2017

Aufschwung oder Strohfeuer? Das ist Frage, die Bayer 04 Leverkusen an diesem Freitag (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 beantworten muss. Beim 3:0 gegen den Hamburger SV fackelte die Werkself endlich ein offensives Feuerwerk ab. Würde in Gelsenkirchen wieder eine erfolglose Auswärtsleistung wie bei den beiden 1:3-Niederlagen in München und in Mainz sowie dem 1:2 in Berlin abgeliefert, bliebe die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich im Tabellenmittelfeld stecken.

„Wir müssen gegen Schalke wie gegen den HSV auftrumpfen und uns nicht schon für den einen Sieg wieder feiern“, forderte Kevin Volland. Der Doppeltorschütze vom Sonntag ist mit vier Toren nach sechs Spieltagen richtig gut in Schwung gekommen, nachdem er in der kompletten vorigen Saison nur sechsmal getroffen hatte.

Die Heimbilanz der Leverkusener ist mit 9:2 Toren und sieben Punkten aus den drei Partien gegen Hoffenheim (2:2), Freiburg (4:0) und Hamburg (3:0) gut, wobei die beiden letzteren Clubs nicht unbedingt höhere Maßstäbe erfüllen. Solche Siege zu überschätzen, findet Volland gefährlich. Nach dem Erfolg gegen Freiburg sei plötzlich eine Stimmung aufgekommen, „als hätten wir die Champions League gewonnen“, erklärte der Allgäuer aus der alten Eishockeystadt Füssen, wo er selbst in der Jugend dem Puck hinterherjagte.

Volland verlangt Bodenhaftung von sich und den Kollegen. Und es gibt ja auch durchaus Anlass zu der Hoffnung, dass das gesamte Bayer-Personal die stets mahnenden Worte seines Trainers verstanden hat, der volle Konzentration in jedem Moment der 90 Spielminuten erwartet.

In der Offensive geht wieder was: Volland und der nach seinem Debüt hochgelobte Neuzugang und Torschütze Lucas Alario bildeten ein erstaunlich harmonisches Paar. An ihrer Seite entfaltete auch der 20-jährige Leon Bailey, der im Winter verpflichtet worden war, sein Potenzial. Da Volland im Sommer 2016 für 20 Millionen kam, für Bailey 13,50 Millionen bezahlt wurden und bei Alario die Ablöse in Leverkusen mit 19 Millionen angegeben wird, steht für Bayer nun eine 52,5-Millionen-Offensive auf dem Spielfeld. Das ist viel Geld für den Normalbürger, aber im Spitzenfußball in Zeiten von Ablösen von 222 Millionen Euro für Neymar und 105 Millionen für Dembélé fast günstig.

Bei den Schalkern stotterte der Motor zuletzt im Sturm. Die Königsblauen haderten mit sich nach dem 0:2 in Hoffenheim am vergangenen Samstag wegen ihrer fehlenden Effizienz. Davor gab es das 0:3 gegen die Bayern in der Veltins-Arena. Und mit Leverkusen kommt der zweite Angstgegner der Schalker nun nach Gelsenkirchen. Bayer gewann die letzten drei Spiele gegen den Revierclub, ein vierter in Serie wäre Rekord.