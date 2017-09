29.09.2017 Dortmund. Borussia Dortmund will nach dem Dämpfer in der Champions League wieder in der Fußball-Bundesliga auftrumpfen. "Wir haben gegen Real Madrid zu Recht verloren, aber das Selbstvertrauen ist bei uns nach einer Niederlage nicht weg", sagte BVB-Trainer Peter Bosz.

Die Borussia peilt im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) den sechsten Sieg am siebten Spieltag an und will die Tabellenführung festigen. Auf europäischer Bühne wartet Dortmund nach dem 1:3 gegen Real Madrid derweil auf den ersten Punktgewinn.

Bosz plant in Augsburg mit dem Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang, der am Mittwoch mit dem Training aussetzte. "Ich erwarte keine großen Probleme", meinte Bosz. Positiv bewertete er, dass Mario Götze, der nach verletzungsbedingter Pause wieder in Form kommt, nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Spiele gegen Nordirland und Aserbaidschan berufen wurde. "Mario macht Schritte vorwärts, aber wir müssen vorsichtig sein. Es ist jetzt wichtig, dass er sich nicht wieder verletzt. Ich bin glücklich, dass er noch nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde", erklärte Bosz. (dpa)