15. Spieltag

15.12.2018 Dortmund. Borussia Dortmund tritt im Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen wieder mit allen Stars an.

Anders als im Champions-League-Duell fünf Tage zuvor in Monaco, stehen Stammkräfte wie Marco Reus, Axel Witsel, Jadon Sancho und Thomas Delaney wieder in der Startelf. Nicht im Kader sind Marcel Schmelzer und Jacob Bruun-Larsen. Bei den Gästen ist der ehemalige Dortmunder Nuri Sahin, der vor dem Spiel vom Revierclub offiziell verabschiedet wird, von Beginn an dabei.

Der BVB kann schon mit einem Remis die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. (dpa)