27.10.2017 Dortmund. Borussia Dortmund trauert um Vereins-Ikone Dieter "Hoppy" Kurrat. Der frühere Mittelfeldspieler starb am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren. Das teilte der Bundesligist mit.

Kurrat spielte von 1956 bis 1974 für die Borussia und gewann mit dem Team die deutsche Meisterschaft 1963, den DFB-Pokal 1965 und den Europacup der Pokalsieger 1966.

"Von seiner Statur war er der Kleinste. Aber für uns alle war er der Größte", sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball. "Seine Herzenswärme und sein unnachahmlicher Witz werden allen Borussen unvergessen bleiben." Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte: "Die Erinnerung an die vielen schönen Stunden wird nie verblassen."

Der gebürtige Dortmunder Kurrat hing sehr an dem Verein, blieb ihm als Spieler nach Abstieg 1972 treu und war bis zu seinem Tod Mitglied des Ältestenrates. Seine Frau Marga erzählte: "Wir mussten Urlaube in Italien und auf Texel nach ein paar Tagen abbrechen, weil ihm sein Dortmund so fehlte." (dpa)