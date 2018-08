01.08.2018 Bad Ragaz. Borussia Dortmund ist mit komplettem Kader im Trainingslager in Bad Ragaz gekommen. Für den Fußball-Bundesligisten, der erst am vergangenen Donnerstag von einer neuntägigen USA-Reise zurückgekehrt war, beginnt damit die intensive Phase der Vorbereitung auf die neue Saison.

"Für uns geht es darum, die Neuzugänge schnell zu integrieren und als Mannschaft wieder Spaß zu entwickeln. Das kam in der vergangenen Saison manchmal etwas zu kurz", sagte Mittelfeldspieler Nuri Sahin vor dem Abflug des Teams aus Dortmund Richtung Schweiz.

Während des Aufenthalts bis zum 8. August in Bad Ragaz, wo der BVB bereits zum achten Mal in Serie Quartier bezieht, stehen Testspiele gegen Stade Rennes (3. August) und den SSC Neapel (7. August) an. Anders als in Amerika hat Trainer Lucien Favre alle Profis beisammen. Während der US-Tour hatten noch zahlreiche bei der WM eingesetzte Spieler gefehlt.

Der Abflug, bei dem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc fehlten, wurde von anhaltenden Gerüchten um Axel Witsel begleitet. Nach Medieninformationen bemüht sich der BVB weiter um die Verpflichtung des 29 Jahre alten WM-Dritten. Der bis 2019 laufende Vertrag des Belgiers mit Tianjin Quanjian soll eine Ausstiegsklausel enthalten. Demnach könnte der Mittelfeldspieler schon in diesem Sommer für 20 Millionen Euro wechseln. Offenbar zweifelt der chinesische Club die Gültigkeit dieser Klausel an. (dpa)