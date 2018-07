Ukrainer will nach England

Am Montag wird Lucien Favre erstmals ein Mannschaftstraining beim BVB leiten.

07.07.2018 Dortmund. Borussia Dortmund ist als letzter Fußball-Bundesligist in die Vorbereitung für die kommende Saison gestartet. Am ersten Tag unter der Regie des neuen Trainers Lucien Favre standen Laktattests an.

In mehreren Trainingsgruppen absolvierten die Profis am Samstagvormittag Tempoläufe in insgesamt sechs Intervallen. Mittelfeldspieler Julian Weigl (Adduktorenprobleme) und Andrej Jarmolenko fehlten.

Der BVB hat den Ukrainer laut Medienberichten für ein paar Tage freigestellt, damit der 28-Jährige mit anderen Clubs über einen möglichen Wechsel verhandeln kann. Sein Ziel soll die englische Premier League sein. Der Vertrag des erst vor einem Jahr von Dynamo Kiew verpflichteten Offensivspielers läuft noch bis 2021.

Mit dabei waren dafür die Neuzugänge Abdou Diallo (Mainz), Marwin Hitz (Augsburg) und Marius Wolf (Frankfurt). Der ehemalige Bremer Thomas Delanay hat nach seinem WM-Einsatz für Dänemark noch Sonderurlaub. Das trifft auch auf die weiteren WM-Spieler Marco Reus, Manuel Akanji, Roman Bürki, Raphael Guerreiro, Lukasz Piszczek und Shinji Kagawa zu.

Am Sonntag stehen weitere leistungsdiagnostische Maßnahmen an. Das erste Mannschaftstraining findet am Montagvormittag statt. (dpa)