Sokratis fraglich

13.10.2017 Dortmund. Bundesligist Borussia Dortmund geht mit Personalproblemen in das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Vor allem in der Abwehr muss Trainer Peter Bosz nach dem Ausfall von mittlerweile vier Außenverteidigern improvisieren.

"Das ist nicht einfach. Wenn wir Verletzte haben, sind das Außenverteidiger. Aber wir werden das schaffen", sagte der niederländische Fußball-Lehrer.

Für den am Knie verletzten Lukasz Piszczek, dem eine Zwangspause bis zur Winterpause droht, könnte Neuzugang Jeremy Toljan auf die rechte Seite der Viererkette rücken. Der weiterhin fehlende Marcel Schmelzer wird auf der linken Seite wohl durch den eigentlich als Innenverteidiger verpflichteten Dan-Axel Zagadou vertreten. Darüber hinaus droht ein Ausfall von Abwehrchef Sokratis wegen einer Fußblessur. "Er hat gestern teilweise mittrainiert. Ich hoffe, dass er heute voll mitmachen kann. Das muss sein, damit er spielen kann", sagte Bosz.

Der Coach ist guter Dinge, dass sich ähnliche Vorgänge wie im vergangenen Duell beider Teams am 4. Februar, bei dem ein wütender Mob mit Steinen und Flaschen nach RB-Anhängern warf und auf der Südtribüne diffamierende Spruchbänder entrollt wurden, nicht wiederholen: "Ich hoffe dass es ruhig und friedlich bleibt. Was wir machen können ist, dass wir guten Fußball zeigen und alle Fans nur auf das Spielfeld gucken." (dpa)