Philipp-Diagnose noch offen

04.12.2017 Dortmund. Bundesligist Borussia Dortmund muss für den Rest des Jahres auf Gonzalo Castro verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt im Spiel bei seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen (1:1) wie befürchtet einen Außenbandriss und wird mehrere Wochen ausfallen. Bayers Wendell hatte für das Foul an Castro die Rote Karte gesehen.

Noch offen ist die Schwere der Verletzung bei Maximilian Philipp. Am verletzten Knie des 20-Millionen-Zugangs sind weitere Untersuchungen nötig. Mit einer Diagnose ist frühestens am Dienstag zu rechnen. Philipp hatte sich ohne Fremdeinwirkung ebenfalls im Spiel in Leverkusen verletzt. (dpa)