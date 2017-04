07.04.2017 Augsburg. Trainer Manuel Baum geht den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga mit dem FC Augsburg mit höchster Motivation an. "Ich brenne richtig", sagte der 37-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) in Berlin gegen das heimstarke Team von Hertha BSC.

Nach fünf sieglosen Partien mit nur zwei Punkten hat sich die Situation des Tabellen-16. vor den letzten sieben Partien zugespitzt. In Berlin muss Baum in der schwächsten Rückrundenabwehr der Liga auch noch den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Österreicher Martin Hinteregger ersetzen. Für ihn könnte der ehemalige Berliner Christoph Janker auflaufen.

Nach der bitteren Derby-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten FC Ingolstadt hat Baum zwei Hauptansatzpunkte zur Behebung der aktuellen Augsburger Krise ausgemacht, mehr "defensive Stabilität" und eine größere "offensive Zielstrebigkeit". Er freue sich auf das Spiel in Berlin, versicherte Baum, der von Manager Stefan Reuter nach dem 2:3 gegen Ingolstadt öffentlich Rückendeckung erhalten hatte.

"Berlin hat eine sensationelle Hinrunde gespielt", äußerte Baum über den um einen Platz in der Europa League kämpfenden Gegner. Hertha sei insbesondere sehr heimstark, aber trotzdem "schlagbar", so Baum.