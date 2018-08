2:1-Sieg gegen Steinbach

19.08.2018 Haiger. Der FC Augsburg hat mit viel Mühe eine erneute Erstrundenpleite im DFB-Pokal abgewendet. Trotz eines dürftigen Auftritts kam der Fußball-Bundesligist beim Regionalligisten TSV Steinbach zu einem glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg.

Vor 4204 Zuschauern trafen Marco Richter in der 14. Minute und André Hahn (65.) für die Augsburger. Nico Herzig (55.) hatte den couragierten Viertligisten mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich kurzzeitig von einer Pokal-Überraschung träumen lassen.

Nach dem frühen K.o. im Vorjahr in Magdeburg wollten es die Augsburger bei ihrer 25. Pokal-Teilnahme besser machen. Auch ohne ihren Torjäger Alfred Finnbogason erarbeiteten sich die Schwaben in den ersten 20 Minuten ein Übergewicht und einige Chancen. Gleich die erste nutzte Richter, der TSV-Keeper Frederic Löhe mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze düpierte.

Der frühe Gegentreffer schockte den Außenseiter kurzzeitig. Hahn (15.), der den Ball aus Nahdistanz knapp über das Tor hob, und Michael Gregoritsch (17.), der in letzter Sekunde von Löhe gestoppt wurde, hatten weitere Gäste-Treffer auf dem Fuß.

Doch dann fing sich der Hessen-Pokalsieger und wurde mit zunehmender Spielzeit mutiger. Ernsthaft eingreifen musste FCA-Torwart Andreas Luthe, dessen Nominierung laut Trainer Manuel Baum noch kein Fingerzeig für die gesamte Bundesliga-Saison war, in der ersten Halbzeit aber noch nicht.

Das änderte sich im zweiten Durchgang, zu dessen Beginn einige Augsburg-Anhänger mit dem Zünden von Rauchbomben für eine zweiminütige Spielunterbrechung sorgten. Als es weiterging, war auch auf dem Rasen Feuer in der Partie.

Nach einem Eckball von Sascha Marquet gelang Herzig per Kopf der umjubelte Ausgleich. Das Tor beflügelte Steinbach, doch im Abschluss fehlte den Hessen die Cleverness. Nikola Trkulja schoss aus Nahdistanz am leeren Tor vorbei, Fatih Candan scheiterte frei an Luthe.

Das rächte sich, denn Hahn brachte die Gäste mit einem Kopfball wie aus dem Nichts wieder nach vorne. Den neuerlichen Ausgleich vereitelte Luthe, der einen fulminanten Freistoß von Candan aus etwa 30 Metern aus dem Eck fischte und Augsburg den Sieg rettete. (dpa)