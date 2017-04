Nach Achillessehnenproblemen

03.04.2017 Augsburg. Mit Rückkehrer Daniel Baier als Stabilisator im Mittelfeld dürfte der FC Augsburg in das Abstiegsduell gegen den FC Ingolstadt gehen.

Er spüre schon die mehrwöchige Pause, sagte der 32 Jahre alte Fußball-Profi vor dem Bundesliga-Heimspiel am Mittwoch (20.00 Uhr). Aber er sei "heiß und fit". Alle wüssten, was auf dem Spiel stünde: "Jeder kann die Tabelle lesen." Der FCA belegt nach dem 0:6 beim FC Bayern mit 29 Punkten den Relegationsplatz 16. Die Ingolstädter haben als Vorletzter 22 Zähler auf dem Konto.

Baier, der seit der Winterpause immer wieder wegen Schmerzen an der Achillessehnen pausieren musste, sei ein "extrem wichtiger" Akteur in der Schaltzentrale des Augsburger Spiels, betonte Manuel Baum. Der FCA-Coach kann gegen den FCI wohl auch wieder auf die Abwehrkräfte Konstantinos Stafylidis und Martin Hinteregger zurückgreifen. In der Offensive ist der lange verletzte Isländer Alfred Finnbogason eine Option. (dpa)