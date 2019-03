09.03.2019 Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat mit dem neunten Saisonerfolg seinen Platz im Tabellen-Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt.

Gegen Aufsteiger SC Paderborn setzten sich die Sachsen zu Hause mit 2:1 (1:0) durch. Vor 7350 Zuschauern sorgten Emmanuel Iyoha (11. Minute) und Winter-Neuzugang Philipp Zulechner (81.) für den Erfolg der Elf von Coach Daniel Meyer, die damit weiter im Kampf um den Klassenverbleib punktete. Für die Gäste, die nach der Roten Karte gegen Kapitän Uwe Hünemeier (45. Minute/grobes Foulspiel) eine Halbzeit in Unterzahl agierten, kam der Anschlusstreffer von Christopher Antwi-Adjej (87.) zu spät. Für Paderborn war es die zweite Niederlage nacheinander und das dritte sieglose Spiel in Serie.

Aue ging verdient mit der Führung in die Pause. In einer temporeichen ersten Hälfte, in der auch die Gäste gute Chancen hatten, sorgte Iyoha nach einer Flanke von Pascal Testroet mit einem satten Schuss ins rechte obere Eck für das schnelle 1:0. Kurz vor der Pause konnte Hünemeier Iyoha Zentimeter vor dem Strafraum nur mit einem Foul stoppen und musste für die Notbremse vom Platz. Nach der Pause wurde das Spiel dann etwas zerfahrener, ehe Zulechner sein erstes Tor für Aue markierte. Paderborn drückte nochmal, aber es reichte nicht. (dpa)