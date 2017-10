Kommentar zu Felix Zwayer im DFB-Pokal

Schiedsrichter Felix Zwayer machte im DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München eine unglückliche Figur und traf Fehlentscheidugnen. Unser Autor meint: Eine Mitschuld daran trägt auch der Videobeweis.

Von Laszlo Scheuch, 26.10.2017

Knifflige Szenen auf beiden Seiten und 120 Minuten Fußball auf höchstem deutschen Niveau. Für Schiedsrichter Felix Zwayer bedeutete das DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München Schwerstarbeit.

Dass er zum Hauptdarsteller der Partie wurde, hat er zum großen Teil aber selbst zu verantworten. Der Knackpunkt: die 35. Minute. Sie ließ Zwayer vom bis dato unauffälligen – und soweit guten – Unparteiischen zur zentralen Figur werden. Arturo Vidal holt Emil Forsberg von den Beinen, der gut positionierte Referee zeigt, ohne zu zögern, auf den Elfmeterpunkt. Das Geschrei der Bayern ist groß. In der Bundesliga hätte nun die Stunde des Videobeweises geschlagen – den gibt's im Pokal im laufenden Wettbewerb aber erst ab dem Viertelfinale. Zwayer – auf einmal unsicher – berät sich stattdessen lange mit seinem Linienrichter, nimmt seine Entscheidung zurück und gibt nur Freistoß. Eine Fehlentscheidung, die Zwayers dann folgende Leistung offensichtlich nachhaltig beeinflusste.

Dazu trug sicherlich auch RB-Sportdirektor Ralf Rangnick bei, der zur Halbzeit aufs Spielfeld stürmte, um Zwayer seine Fehlentscheidung auf dem Smartphone zu präsentieren. Haben wir nun also auch noch den Handybeweis? Ein Unding, wofür Rangnick zurecht kritisiert wurde.

Gegebener Elfmeter eine Konzessionsentscheidung

Die Folge: In Halbzeit zwei wirkte Zwayer wie ein angeknockter Boxer. Gelb-Rot gegen Keita (55.) war hart, aber vertretbar, der nach vermeintlichem Foul von Jerome Boateng an Yussuf Poulsen gegebene Elfmeter für Leipzig ganz offensichtlich eine Konzessionsentscheidung.

Zu hinterfragen ist nun nicht nur Zwayers Auftritt, sondern vor allem, inwiefern die Erfahrungen mit dem Videobeweis bei ihm statt zu mehr Sicherheit zur Verunsicherung und zu größerer Angst vor Fehlern geführt hat. In der Bundesliga ist er nämlich zur Not immer verfügbar, im Pokal wirkte Zwayer fast so, als suche er zwanghaft nach einer Instanz, die seinen Pfiff als richtig oder falsch darstellt.

Was bleibt also? Der Linienrichter hat die Szene auch nur einmal sehen können, wäre aber früher wohl erst gar nicht derart in die Entscheidung mit einbezogen worden. Der Pfiff wäre ertönt, es hätte Elfmeter und motzende Münchner gegeben, die nach dem Spiel in den TV-Bildern gesehen hätten, dass die Entscheidung des Schiedsrichters richtig war. Punkt.