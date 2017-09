Wenige Worte

28.09.2017 München. Trainer Carlo Ancelotti hat sich nach seinem Rauswurf beim FC Bayern mit einem knappen Statement verabschiedet.

"Es war eine Ehre, Teil der Geschichte der Bayern zu sein. Danke an den Klub, die Spieler und die grandiosen Fans. Ciao", schrieb der Italiener bei Twitter und Facebook auf Deutsch und Englisch. Der 58-Jährige hatte zuvor nach dem 0:3 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain seinen Posten bei den Münchnern nach 15 Monaten räumen müssen. Der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol wird das Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag in der Bundesliga bei Hertha BSC betreuen. (dpa)