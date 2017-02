"Motivation der Antriebsmotor"

17.02.2017 München. Trainer Carlo Ancelotti hat eine einfache Erklärung für die große Leistungssteigerung des FC Bayern beim Sieg gegen den FC Arsenal gegeben.

"Die Motivation ist ein bisschen anders, wenn du ein K.o.-Spiel spielst statt Bundesliga. Die Motivation ist der Antriebsmotor für die Energie", sagte der Italiener zwei Tage nach dem 5:1-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. "Natürlich wollen wir immer spielen wie gegen Arsenal, aber das ist nicht möglich", sagte Ancelotti. Am Samstag erwartet er in Berlin gegen die Hertha ein "schwieriges" Bundesligaspiel. "Wir hatten nicht viel Zeit zum Erholen." Er kündigte Umstellungen an. (dpa)