Nach Auswechslung in Gladbach

31.08.2019 Leipzig (dpa) – Einem Einsatz von Marcel Halstenberg von RB Leipzig bei den EM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht nichts im Wege.

"Alles entspannt. Es war etwas Krampfartiges am Muskel. Das ist aber überwunden", sagte RB-Pressesprecher Benjamin Ippoliti am Samstag der Deutschen Presseagentur. Der 27 Jahre alte Verteidiger war am Freitagabend beim 3:1-Erfolg im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach in der 83. Minute ausgewechselt worden.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hatte schon gleich nach Partie Entwarnung gegeben: "Ich gehe davon aus, dass es ein Krampf war und er normal zur Nationalmannschaft reisen kann." Das DFB-Team trifft am kommenden Freitag in Hamburg auf die Niederlande. Am 9. September spielt die Mannschaft von Joachim Löw in Belfast gegen Nordirland. (dpa)