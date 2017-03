Aigner sichert Sieg

Der Münchner Stefan Aigner (r) erzielt das 1:0 gegen Düsseldorf per Kopf.

31.03.2017 Düsseldorf. 1860 München hat sich weiter von der Abstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga absetzen können. Beim 1:0 (0:0) im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf bestätigte die Mannschaft von Trainer Vitor Pereira am Freitag ihre aufsteigende Form und holte den zweiten Sieg in Serie.

Vor 23 778 Zuschauern trat 1860 selbstbewusst auf und gefiel durch hohes kämpferischen Engagement. Stefan Aigner (55. Minute) erzielte per Kopf nach einem Freistoß durch Michael Liendl den Siegtreffer. Die Fortuna war in der Offensive harmlos, Rouwen Hennings (66.) schoss über das Tor der Gäste. Düsseldorf blieb auch im achten Heimspiel hintereinander ohne Sieg. (dpa)