21.02.2018 Moskau. ZSKA Moskau hat als erste Mannschaft das Achtelfinale der Fußba-Europa-League erreicht. Der Tabellenfünfte der russischen Liga gewann das Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad mit 1:0 (1:0).

Das Hinspiel in Belgrad in der vergangenen Woche endete 0:0. Den Siegtreffer für den UEFA-Cup-Sieger von 2005 erzielte Alan Dsagojew in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Die Russen hatten zuvor mit neun Punkten als bester Dritter nach der Gruppenphase in der Champions League die K.o.-Spiele in der Königsklasse verpasst und spielen nun in der Europa League weiter. (dpa)