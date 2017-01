Führung ausgebaut

29.01.2017 Rom. Auch dank eines Treffers von Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat Juventus Turin seine Führung in der italienischen Serie A ausgebaut. Der deutsche Nationalspieler traf bei Sassuolo Calcio in der 25. Minute zum 2:0 (2:0)-Endstand.

Zuvor hatte Stürmerstar Gonzalo Higuaín die Turiner in der 9. Minute in Front gebracht. Dagegen kassierte Juves Verfolger AS Rom eine bittere Niederlage. Die Römer unterlagen bei Sampdoria Genua 2:3 (1:1). Juventus liegt nun mit vier Punkten vor dem Hauptstadtclub und hat ein Spiel weniger absolviert. (dpa)