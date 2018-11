Länderspiele

12.11.2018 Paris. Die französischen Fußball-Nationalspieler Paul Pogba und Anthony Martial fallen wegen Verletzungen bei den kommenden Länderspielen aus.

Die beiden Spieler von Manchester United werden von Moussa Sissoko (Tottenham) und Alexandre Lacazette (Arsenal) ersetzt, wie der französische Fußball-Verband FFF mitteilte. Pogba und Martial sind bei einem Spiel in der Nations League gegen die Niederlande am Freitag und bei einem Freundschaftsspiel gegen Uruguay am 20. November nicht dabei. Nach Angaben des FFF hat Pogba eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel, Martial hat eine Adduktoren-Verletzung. (dpa)