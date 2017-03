Abschiedsspiel

22.03.2017 Dortmund. Zahlreiche Weggefährten haben Lukas Podolski schon vor dessen letztem Länderspiel für die deutsche Fußball- Nationalmannschaft gewürdigt.

"Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuspielen. (...) Also Bruder, wir werden dich vermissen", sagte Bayerns Innenverteidiger Jérôme Boateng in einer vor dem Testspiel gegen England veröffentlichten Video-Botschaft. "Du hast Unglaubliches geleistet und erlebt mit der Nationalmannschaft. Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte, als ich neu dazukam. Du hast es mir sehr leicht gemacht, mich einzugewöhnen."

Auch Kumpel Bastian Schweinsteiger meldete sich vor der Partie in Dortmund via soziale Netzwerke bei Podolski. "Lieber Lukas, du hast schon immer mit dem Herzen gespielt und das wird auch so bleiben", schrieb Schweinsteiger. "Alles Gute! Servus und bis bald, mein Freund!"

Philipp Lahm erinnerte an den gemeinsamen Triumph von Rio de Janeiro. "Lieber Poldi, der heutige Abend gehört dir. Es war eine Freude mit dir auf dem Platz zu stehen & zu feiern - wie den WM-Sieg!", schrieb der frühere Kapitän, der bereits 2014 aus der DFB-Elf zurückgetreten war.

Das Auswärtige Amt pries ebenfalls die Rolle des 31-Jährigen. "Heute geht einer der besten Botschafter Deutschlands von Bord des @DFB_Team." Podolski wird im Sommer von Galatasaray Istanbul nach Japan zu Vissel Kobe wechseln. (dpa)