WM 2018 in Russland

Der offizielle Spielball der Fußball-WM 2018 Telstar 18 soll am 11. November einem praktischen Test unterzogen werden.

09.11.2017 Herzogenaurach. Der offizielle Spielball der Fußball-WM 2018 heißt Telstar 18 und ist am Donnerstag vorgestellt worden.

Der größtenteils schwarz-weiße Ball verfügt über eine spezielle Oberflächenstruktur, die bestmögliche Spielbarkeit und Grip gewährleisten soll, sowie einen integrierten Chip, wie Hersteller "Adidas" mitteilte. Das Spielgerät der Weltmeisterschaft in Russland soll am Samstag im Länderspiel zwischen dem WM-Gastgeber und Argentinien erstmals in einer Partie eingesetzt werden. (dpa)