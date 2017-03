Serbien schlägt Georgien

24.03.2017 Antalya. Die Türkei hat ihre Chance auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Das Team von Nationaltrainer Fatih Terim gewann in der Qualifikations-Gruppe I gegen das abgeschlagene Finnland mit 2:0 (2:0) und feierte den dritten Sieg in Serie.

Besiktas-Profi Cenk Tosun sorgte mit einem Doppelpack (9./13.) für die Treffer des Abends in Antalya.

Die Türkei schloss vorerst mit acht Punkten zum Tabellen-Zweiten Ukraine auf. Die Osteuropäer treten später am Abend im Duell der noch unbesiegten Teams in Kroatien an. Die Finnen belegen nach der vierten Niederlage in Serie mit einem Zähler den vorletzten Platz, können vom Kosovo aber noch überholt werden.

Bei der Türkei kamen die Bundesliga-Profis Yunus Malli (Wolfsburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und Emre Mor (Dortmund) zum Einsatz. Nur der Erste qualifiziert sich direkt für die WM, die acht besten Gruppenzweiten erreichen die Playoffs. In der Gruppe D gewann Serbien mit 3:1 in Georgien und setzte sich vorerst auf Platz eins. (dpa)