5:0 gegen die Elfenbeinküste

04.06.2017 Rotterdam. Mit einem Tor von Bayern-Star Arjen Robben und einem Länderspiel-Rekord von Wesley Sneijder hat sich die Niederlande auf das Comeback des neuen Fußball-Nationaltrainers Dick Advocaat eingestimmt.

Das Oranje-Team kam zu einem 5:0 (3:0) gegen die Elfenbeinküste in Rotterdam. Am Dienstag wird Advocaat in seine dritte Amtszeit als Bondscoach starten, sein erstes Spiel steht am 9. Juni in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg an.

Im Testspiel gegen die Ivorer schossen Joel Veltman mit zwei Toren (13. und 36.), Robben per Elfmeter (32.), Davy Klaassen (69.) und Vincent Janssen (75.) den deutlichen Sieg heraus. In der zweiten Halbzeit kam zudem Sneijder ins Spiel, der Mittelfeldspieler stellte mit seinem 130. Länderspiel den Rekord von Ex-Keeper Edwin van der Sar ein. (dpa)