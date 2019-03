28.03.2019 Sydney. Australiens Rekordtorschütze Tim Cahill beendet seine Karriere als Fußballer. Im vergangenen Jahr war Cahill bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

Auf die Frage, ob er nach seinem Vertragsende beim indischen Super-League-Club Jamshedpur weiterspielen werde, sagte der 39-Jährige dem australischen Sportsender Optus Sport: "Nein, ich bin jetzt ein alter Mann in Fußball-Jahren."

Cahill bestritt 108 Länderspiele und damit eins weniger als Rekordspieler Mark Schwarzer. Mit Australien nahm Cahill an den WM-Endrunden 2006, 2010, 2014 und 2018 teil und war beim Turnier in Deutschland der erste australische Torschütze bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde. In Europa spielte er für die englischen Vereine FC Millwall und FC Everton. (dpa)