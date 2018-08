Hintertür bleibt offen

28.08.2018 London. Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate wird in Zukunft nicht mehr auf die Dienste der WM-Teilnehmer Jamie Vardy und Gary Cahill bauen können.

Leicester-Stürmer Vardy erklärte in britischen Medien seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Kurz darauf kündigte auch Chelsea-Verteidiger Cahill das Ende seiner Zeit bei den Three Lions an. Eine offizielle Mitteilung des englischen Fußballverbands FA gab es zunächst nicht.

Der 31 Jahre alte Vardy hatte 2015 sein Debüt für England gegeben. "Ich hab schon länger drüber nachgedacht", sagte er dem "Guardian" zu seinem Rücktritt. "Der Trainer will die Mannschaft verjüngen, was bei der Weltmeisterschaft eindeutig Früchte getragen hat." Deshalb habe er Southgate mitgeteilt, es sei am besten, wenn der Trainer in Zukunft jüngere Spieler in die Mannschaft hole und aufbaue.

Auch seine geringen Einsatzzeiten hätten bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, räumte Vardy ein. "Wenn du ausgewählt wirst, willst du auch spielen", sagte er. "Wenn das nicht passiert, ist es für mich persönlich jetzt und in diesem Alter am besten, zu Hause zu bleiben, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und mit meinem Verein zu trainieren."

Verteidiger Cahill (32), der seit 2010 zum Kreis der Three Lions gehörte, gab seinen Rücktritt beim Clubsender Chelsea TV bekannt. Cahill ließ aber - genau wie Vardy - eine Hintertür offen: "In einer Fußball-Karriere will man die Tür natürlich nie komplett zuschlagen", sagte er. "Es war mir eine große Ehre für mein Land zu spielen und wenn ich jemals gebraucht werde, bin ich da." (dpa)