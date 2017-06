Abwehrchef Stark fit

21.06.2017 Krakau. Mit Abwehrchef Niklas Stark gehen die deutschen U21-Fußballer in ihr zweites EM-Vorrundenspiel gegen Dänemark. Der an den Rippen verletzte Innenverteidiger ist rechtzeitig für die Partie in Krakau fit geworden.

Damit schickt Trainer Stefan Kuntz die gleiche Startelf wie beim 2:0-Sieg zum EM-Auftakt gegen Tschechien aufs Feld. Der Neu-Berliner Davie Selke erhält eine neue Chance im Angriff, dahinter spielt eine offensive Dreierreihe um den Neu-Münchener Serge Gnabry, den Schalker Max Meyer und Mitchell Weiser von Hertha BSC. (dpa)