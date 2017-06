07.06.2017 Ras al-Khaimah. Trainer Uli Stielike ist mit Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft über ein torloses Remis gegen Irak nicht hinausgekommen.

Der Test in Ras al-Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) diente dem Team zur Vorbereitung auf das nächste Spiel in der WM-Qualifikation. Am 13. Juni muss Südkorea beim Tabellen-Schlusslicht der Asien-Gruppe A in Katar antreten.

Das Stielike-Team ist derzeit mit 13 Punkten Gruppen-Zweiter hinter dem Iran (17) und liegt nur einen Zähler vor Usbekistan (12). In der Startelf beim 0:0 gegen den Irak standen auch der frühere Bundesliga- Profi Heung-Min Son, Dong-Won Ji vom FC Augsburg und der Dortmunder Joo-Ho Park. (dpa)