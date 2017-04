Klare Siege für Topclubs

15.04.2017 London. Tottenham verkürzt durch ein souveränes 4:0 über den AFC Bournemouth den Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea auf vier Punkte. Leroy Sané trifft beim Auswärtssieg von Manchester City.

Die Tottenham Hotspur haben durch den siebten Sieg in Serie Tabellenführer FC Chelsea unter Druck gesetzt.

Die Spurs besiegten in der englischen Premier League den AFC Bournemouth mit 4:0 (2:0) und konnten den Rückstand auf den Stadtrivalen auf vier Zähler verkürzen. Chelsea tritt am Sonntag bei Manchester United an. Manchester City schob sich durch ein 3:0 (0:0) beim FC Southampton auf Rang drei.

Tottenham demonstrierte gegen Bournemouth eindrucksvoll seine Topform. Der belgische Fußball-Nationalspieler Mousa Dembélé (16. Minute) und Heung-Min Son (19.) schossen den Gastgeber schnell in Führung. Mit seinem 19. Pflichtspieltreffer hat Son die Bestmarke für in Europa spielende Südkoreaner von Bum-Kun Cha, der 1985/86 für Bayer Leverkusen 18 Tore erzielte, übertroffen. Harry Kane mit seinem 20. Saisontor (48.) und der Niederländer Vincent Janssen (90.+2) trafen nach der Pause für die überlegenden Gastgeber.

Nationalspieler Leroy Sané hat beim 3:0-Erfolg von Manchester City in Southampton seinen fünften Premier-League-Treffer erzielt. Der Ex-Schalker traf für das Team von Trainer Pep Guardiola zum zwischenzeitlichen 2:0 (77.). Zudem sorgten Vincent Kompany (55.) und Sergio Agüero (80.) für verdiente drei Zähler und mit 64 Punkten vorerst Rang drei.

Der FC Everton hat sich durch ein 3:1 (0:0) gegen den FC Burnley mit 57 Punkten auf Platz fünf verbessert. Leicester City kam trotz eines Treffers von Robert Huth nach einer 2:0-Führung bei Crystal Palace nur zu einem 2:2. Stoke City gewann dank Treffer der früheren Bundesligaprofis Marko Arnautovic und Xherdan Shaqiri gegen Hull City mit 3:1. (dpa)