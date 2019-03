Traf gleich zweimal in Astana: Russlands Denis Tscheryschew (re).

24.03.2019 Astana/Cardiff. Russland hat in der EM-Qualifikation den ersten Sieg erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow, früherer Bundesligatorhüter von Dynamo Dresden, gewann in Astana gegen Kasachstan mit 4:0 (2:0).

Denis Tscheryschew (19./45.+2) brachte die Gäste in Halbzeit eins mit zwei Treffern in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Artjom Dsjuba (52.), ehe der Kasache Absal Bejsebekow (62.) nach einem Tscherischew-Freistoß den Ball beim Nachschuss ins eigene Tor abfälschte.

Das Auftaktspiel in der Gruppe 1 hatten die Russen in Brüssel gegen Belgien mit 1:3 verloren. Die Kasachen waren mit einem 3:0 über Schottland in die Qualifikation gestartet.

In Gruppe E feierte Wales in Cardiff dank des frühen Treffers von Daniel James in der fünften Minute einen 1:0 (1:0)-Auftaktsieg gegen die Slowakei, die ihr erstes Spiel mit 2:0 (1:0) gegen Ungarn gewonnen hatte. Das Spiel wurde vom Berliner Referee Felix Zwayer geleitet.

Die Waliser um Kapitän und Superstar Gareth Bale von Real Madrid drangen 2016 bei der EM-Endrunde in Frankreich bis ins Halbfinale vor, verloren dort aber gegen den späteren Europameister Portugal mit 0:2. (dpa)