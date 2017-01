Mindestens zehn Tage Pause

31.01.2017 Paris. Der deutsche Fußball-Torhüter Kevin Trapp fehlt seinem Club Paris Saint-Germain wegen seiner Oberschenkelverletzung für mindestens zehn Tage.

"Die Verletzung von Kevin Trapp wird zehn Tage oder sogar länger dauern", sagte PSG-Trainer Unai Emery. Der 26 Jahre alte Trapp, der im November 2015 erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, war am Sonntag beim 1:1 im Spitzenspiel gegen AS Monaco verletzt ausgewechselt worden.

Der Keeper war 2015 von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselt. Seinen Stammplatz im Tor des französischen Meisters hatte er im Herbst vergangenen Jahres an Alphonse Areola verloren, erst im Januar hatte Emery ihm wieder den Vorzug gegeben. Trapp wird nun am Mittwoch im Pokal bei Stade Rennes, im Ligaspiel bei Dijon am Samstag und voraussichtlich auch drei Tage später gegen OSC Lille fehlen. (dpa)